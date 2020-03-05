"За неправомерное действие зрителя, направленное на возбуждение вражды, "Зенит" оштрафован на 50 тысяч рублей, а также на 100 тысяч рублей - за необеспеченные безопасности принимающей стороной.
"Локомотив" оштрафован на 100 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью и нарушение общественного порядка. За скандирования с использованием нецензурной лексики "Локомотив" оштрафован на 70 тысяч рублей
У Юрия Семина были две желтые – это автоматическая дисквалификация на один матч. Со стороны тренера "Локомотива" не было зафиксировано ни нецензурной лексики, ни каких-то иных действий", — цитирует Григорьянца "СЭ".
КДК: "Зенит" заплатит штраф в 150 тысяч рублей, "Локомотив" - 170 тысяч
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал какие санкции будут применены по итогам матча 20-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" (0:0).
Фото: ТАСС
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