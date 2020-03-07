Точилин стал главой селекционно-аналитического отдела "Сочи"

Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин сообщил, что вернулся в клуб.

Фото: "Еженедельник футбол"

Специалист возглавил селекционно-аналитический отдел клуба.45-летний Точилин тренировал "Сочи" в 2018 году. Под его руководством команда финишировала на втором месте в ФНЛ и обеспечила себе путевку в Высший дивизион. 20 ноября 2019 года Точилин покинул клуб."Сочи" в нынешнем сезоне РПЛ занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 19 матчах.