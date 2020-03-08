"Эмоции отрицательные. Первый тайм был ровный. "Локо" был поострее в контратаках. Второй тайм начали плохо. "Локомотив" владел мячом. Мы играли с квалифицированной командой, они хорошо владеют мячом. Замены наши сделали свое дело, забей мы пенальти, все могло поменяться. Мы недовольны результатом. Думаю, ничья была бы закономерной, хоть "Локомотив" и владел инициативой", — цитирует Шалимова Sport24.
Сегодня "Ахмат" уступил в выездном матче 21-го тура РПЛ "Локомотиву" со счётом 0:1. Победу "железнодорожникам" принёс гол португальского нападающего Эдера. Грозненцы могли в конце встречи уйти от поражения, но Визеу не смог с пенальти переиграть Гильерме.
По итогам 21-го тура "Ахмат" опустился в зону вылета в ФНЛ, на предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.
Следующий матч подопечные Игоря Шалимова проведут 13-го марта в Грозном против московского "Динамо".
Шалимов: думаю, ничья с "Локомотивом" была закономерной
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов подвёл итог матча 21-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:1).
Фото: ФК "Ахмат"
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