Кияев: на сегодняшний день я президент "Оренбурга", а дальше жизнь покажет

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал информацию в СМИ о том, что он покинет занимаемую должность.

Фото: ФК "Оренбург"