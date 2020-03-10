Кияев: на сегодняшний день я президент "Оренбурга", а дальше жизнь покажет

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал информацию в СМИ о том, что он покинет занимаемую должность.
Фото: ФК "Оренбург"
"Не хотел бы вообще сейчас что-то обсуждать на эту тему. Знаю, что там кто-то где-то разместил какую-то информацию. На сегодняшний день я президент клуба, а дальше жизнь покажет. Вся эта шумиха идет только во вред нашему клубу, впереди ответственные матчи", - цитирует Кияева Sport24.

Кияев в декабре 2018 года был назначен исполняющим обязанности президента "Оренбурга". В мае 2019 года он стал президентом клуба без приставки "и.о".

"Оренбург" в нынешнем сезоне в 20 матчах набрал 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.


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Теги: Кияев Оренбург
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