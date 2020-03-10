"За границей большая паника. У меня паники нет. Я верю в свой иммунитет. Мне кажется, слишком много политики вмешалось в это. И для меня абсурдно, когда запрещают игрокам здороваться перед матчами. Во время игры они контактируют гораздо больше: обмениваются слюнями, соплями и так далее. А после игры обнимаются. Понятно, что какие-то превентивные меры нужны. Но я думаю, что до паники это доводить не стоит", — цитирует Аршавина Sport24.
В настоящее время число зараженных уханьским коронавирусом превысило 115 тысяч человек. Число погибших от вируса COVID-19 более 4-х тысяч.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин постановил запретить массовые мероприятия, в их числе спортивные, с участием более 5000 человек.
В настоящий момент в РФС проходит заседание, на котором будет принято решение, как будут проходить футбольные матчи в Москве.
Аршавин: абсурдно, что игрокам запрещают здороваться перед матчами из-за коронавируса
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал меры предосторожности в мире из-за распространения коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
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