Это сочно! Это мощно! Федотов отбил "пятюню" своей бывшей команде

Правда, есть и те новости, которые могут готовить "Оренбург" к разного рода дальнейшим переменам. Президент клуба Владимир Кияев в феврале ушел в отставку с поста генерального директора ООО "Газпром Добыча Оренбург". Именно эта компания является генеральным спонсором "оренбуржцев". На этой неделе появилась информация о том, что Кияев вскоре покинет и пост президента футбольного клуба. Чем это обернется для "Оренбурга" - будем, как говорится, посмотреть.
А пока вернемся в славный город Сочи. Туда команда Емельянова прибыла не в роли фаворита. Об этом можно было судить по коэффициентам букмекеров или по прогнозам экспертов. А еще был аргумент от любителей конспирологии, которые считали, что "Сочи" с внушительным десантом из "Зенита" в составе при любых раскладах обязан остаться в Премьер-Лиге, и спонсируемый дочерним предприятием ПАО "Газпром" "Оренбург" не станет препятствием на пути к цели.
Так или иначе, но действительно казалось, что хозяева имеют побольше шансов на победу. Они неплохо себя проявили в первых двух матчах после зимней паузы, да и Федотов отлично знает внутреннюю кухню своего сегодняшнего соперника. А Емельянов при этом никак не связан с игроками и тренерским штабом "сочинцев". Стартовые составы тоже скорее говорили в пользу "Сочи", поскольку у "Оренбурга" в запасе остались тот самый воспитанник "Барселоны" Силла и новобранец из Казахстана Куат. Наставник "оренбуржцев" заявил, что эти два игрока получили небольшие повреждения во встрече прошлого тура.
Впрочем, заменивший Силлу Фамейе уже на первых минутах мог оправдать доверие тренера. Ганский нападающий имел супершанс после крайне не аккуратного действия Нобоа, но умудрился не попасть в ворота с близкого расстояния. Невероятное расточительство. Исправиться Фамейе мог ближе к середине первого тайма. Для этого ему нужна была помощь Деспотовича, но главный бомбардир "Оренбурга" не смог должным образом воспользоваться передачей от партнера и пробил точно в руки Джанаеву.
Гости, вне всяких сомнений, смотрелись интереснее и опаснее в атаке. Тем коварнее и неожиданнее стала ошибка одного из игроков обороны. После не предвещавшего особой беды навеса Миладиновича Аюпов решил эффектно переправить мяч в свои ворота. При этом рядом с защитником "Оренбурга" не было футболистов "Сочи". Если Фамейе проявил невероятное расточительство, то Аюпов проявил просто что-то невероятное.
А далее в дело вступил любимчик паблика ВГИК. Оказавшись в штрафной на 34-й минуте и грамотно поставив корпус, Заболотный ощутил, как его спины коснулся Терехов. Следующее, что мы увидели - падение форварда на газон. Главный судья встречи Евгений Турбин уверенно назначил пенальти, и поводов придраться к его решению, пожалуй, нет. Кокорин не оставил шансов Климовичу. Счет стал 2:0, а шансы "Оренбурга" отыграться резко приблизились к нулю.
Забавно, что в матче первого круга тоже были автогол и пенальти. И что еще более забавно - 11-метровый заработал также Заболотный. В свои ворота, правда, забили не "оренбуржцы", а "сочинцы". Да и матч закончился со счетом 1:1. Но любопытные детали добавляют красок противостоянию.
После того, как гости стали проигрывать в два мяча, игра у них совсем перестала ладиться. Первый тайм они завершали без настроения, практически не выходя со своей половины поля. Но перерыв на то и перерыв, чтобы тренеры могли внести корректировки. В этот раз, видимо, один наставник попросил больше внимания уделить обороне, а другой - агрессивнее сыграть в атаке. Сразу же после выхода из раздевалки "Оренбург" забрал себе владение и пошел в наступление.
Первый же заработанный гостями угловой обернулся серьезными неприятностями для хозяев. В течение нескольких секунд по одному удару по воротам "Сочи" нанесли Сиваков, Рогич и Аюпов - все были заблокированы защитниками, а однажды мяч попал в руку Новосельцеву, но ни судья в поле, ни ВАР не увидели в этом нарушение правил. Дальнейшие моменты "Оренбурга", правда, я бы называл подходами. Особой остроты они все-таки в себе не таили.
С другой стороны, и контраргументы "сочинцев" не были слишком убедительны. Но вот разница - им удалось забить третий. Дубль оформил Кокорин, который не заметил сопротивления со стороны Сивакова и Климовича. Защитник "Оренбурга" пропустил удар нападающего между ног, а вратарь в попытке спасти свою команду решил использовать прием скорее из мини-футбола, но это ему не помогло. Интрига на оставшиеся полчаса игры таилась разве что в количестве голов "Сочи" в целом и Кокорина в частности.
В итоге команда Федотова забила еще четвертый и пятый, но авторами этих мячей стал не Кокорин, а Мостовой и Нобоа. Александр ограничился дублем, но и этим он, думается, на данном этапе вполне удовлетворен. "Оренбург" практически полностью развалился. Причем, слово "практически" необходимо использовать только по той причине, что на 85-й минуте Фамейе удалось пробить Джанаева. Голом престижа это, правда, все равно не назовешь - слишком уж неудачно провели "оренбуржцы" этот перенесенный матч.
После сегодняшней победы "Сочи" покидает зону прямого вылета и перемещается на 14-е место. "Оренбург" остается 11-м, упуская шанс подняться в первую восьмерку. Но самое главное и самое интересное - плотность в нижней части турнирной таблицы становится еще больше. Команды, занимающие позиции с 11-й по 16-ю, теперь находятся в трех очках друг от друга, а "Спартак" - всего в пяти очках от последней строчки.
"Сочи" - "Оренбург" 5:1
Чемпионат России
18 тур
Голы: Аюпов (автогол), 24, Кокорин (с пенальти), 35, Кокорин, 62, Мостовой, 73, Нобоа, 78 - Фамейе, 85
18 тур
Голы: Аюпов (автогол), 24, Кокорин (с пенальти), 35, Кокорин, 62, Мостовой, 73, Нобоа, 78 - Фамейе, 85
"Сочи": Джанаев, Заика (Набиуллин, 76), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов (Лагатор, 72), Мостовой, Нобоа, Заболотный (Карапетян, 80), Кокорин
"Оренбург": Климович, Малых, Сиваков (Зотов, 64), Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду (Силла, 63), Рогич (Чуканов, 77), Деспотович, Фамейе
Предупреждение: Фамейе, 87