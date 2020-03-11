"Это вынужденная мера на данный момент. Такое решение принято, значит, мы будем его выполнять", — цитирует Сайманова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что матчи футбольного клуба "Рубин" и хоккейного "Ак Барса" будут перенесены в целях безопасности из-за коронавируса.
У "Рубина" на апрель запланированы три домашних матча РПЛ: с "Локомотивом", "Оренбургом" и "Краснодаром".
Напомним, что в Москве также отменены массовые мероприятия, численность которых превышает 5000 человек.
"Рубин" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, в зоне вылета. В активе команды Леонида Слуцкого 20 очков.
В следующем туре казанцы проведут выездной матч с тульским "Арсеналом" 14-го марта. Начало игры в 19:00 мск.
"Решение принято. Будем выполнять". Гендиректор "Рубина" - о переносе матчей из-за коронавируса
Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию о переносе массовых мероприятий в республике Татарстан из-за распространения коронавируса.
Фото: ФК "Рубин"
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