Матчи ФНЛ в Москве также пройдут с ограничением по болельщикам

Матчи ФНЛ, которые должны были пройти в Москве, будут ограничены по зрителям.

Источник: РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба лиги.



- На матч могут быть допущены не более 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других задействованных в проведении матча лиц, - написано в заявлении.



Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5000 тысяч человек.