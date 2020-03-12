Об этом сообщила пресс-служба лиги.
- На матч могут быть допущены не более 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других задействованных в проведении матча лиц, - написано в заявлении.
Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5000 тысяч человек.
Матчи ФНЛ в Москве также пройдут с ограничением по болельщикам
Матчи ФНЛ, которые должны были пройти в Москве, будут ограничены по зрителям.
Источник: РИА Новости
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