Об этом сообщает спортивный журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале.
Напомним, что Вадим Карпов был удален в матче ЦСКА с "Ростовом" (2:3), а Кверквелия в игре "Локомотива" с "Ахматом" (1:0).
Таким образом, Карпов и Кверквелия смогут принять участие в матчах 22-го тура РПЛ против "Уфы" и "Ростова" соответственно.
КДК отменил красные карточки Карпову и Кверквелии
КДК РФС отменил красные карточки защитникам Вадиму Карпову (ЦСКА) и Соломону Кверквелия ("Локомотив").
Фото: ФК "Локомотив"
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