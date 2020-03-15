Бубнов: не думаю, что слабый весенний старт ЦСКА — вина Гончаренко

"Не думаю, что слабый весенний старт ЦСКА — вина Гончаренко. Когда у тренера был другой состав, команда играла иначе. Сейчас в его распоряжении слишком молодая задняя линия, нестабильная и вынужденно ротируемая средняя (против "Уфы" не хватало Ахметова и Облякова), плюс уже перечисленные проблемы в атаке", — цитирует Бубнова Sportbox.
Вчера ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (0:0) на своём поле в матче 22-го тура РПЛ.
В турнирной таблице чемпионата "армейцы" занимают пятое место. В их активе 36 очков.
В следующем туре подопечные Виктор Гончаренко встретится с "Зенитом", лидирующим в турнирной таблице РПЛ.
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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал проблемы ЦСКА в весенней части сезона.
Фото: Sportbox
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