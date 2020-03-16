Жоао Мариу: сейчас герои - это не спортсмены или актёры, а те, кто борются с пандемией коронавируса

Полузащитник " Локомотива " Жоао Мариу в своём Instagram-аккаунте выразил благодарность медикам, борющимся с коронавирусом.

Фото: Rusfootball.info

"Мы столкнулись с проблемой, которая влияет на всё наше общество. Сейчас настоящие герои – это не спортсмены, актёры и певцы. Именно поэтому пришло время поблагодарить тех, кто бьётся с пандемией на улицах и в больницах, а также дать им признание, которого они заслуживают. Мы не герои, это вы герои. Спасибо вам большое", — сказал Мариу.



В настоящее время в Европе из-за распространения коронавируса приостановлены все главный чемпионаты. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также перенесены на неизвестный срок.



РПЛ также может быть приостановлена. Решение об этом, возможно, будет принято завтра после видеоконференции руководителей РПЛ с представителями УЕФА.



По актуальным данным в мире выявлено около 170 000 случаев заражения коронавирусом. Число погибших превысило 6500 человек.