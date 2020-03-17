"Я благодарен клубам Премьер-Лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта Лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными.
Для финансовой стимуляции клубов и улучшения работы со зрителями ввели дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлили отношения с Генеральным и подписали соглашение с Титульным партнерами.
Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать ещё больше. Сегодня были определены основные направления работы Лиги на ближайшие 5 лет. Вместе мы будем делать её сильнее, привлекательнее и интереснее", — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.
Сегодня Сергей Прядкин был единогласным решением переизбран на пост президента РПЛ. В этой должности Прядкин находится с 2007-го года.
"Я благодарен клубам за доверие". Прядкин - о переизбрании на пост президента РПЛ
Сергей Прядкин прокомментировал свое переизбрание на пост президента РПЛ.
Фото: РИА Новости
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