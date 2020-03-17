"Это решение от РПЛ было ожидаемым. Везде чемпионаты приостановлены, поэтому к этому решению мы относимся с пониманием.
Как этот перерыв скажется на форме игроков? Тяжело. Если брать нас, то у нас есть все условия для тренировок — и поля, и подходящая погода. Игроков нужно будет держать в тонусе. Получатся как мини-сборы. Нужно держать игроков в хорошей физической и психологической форме без матчей. Это сложновато. Кто как с этим справится, неизвестно", — цитирует Шалимова Sport24.
"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Сегодня официально было объявлено о приостановке матчей российской Премьер-лиги до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Ранее были поставлены на паузу все матчи топ-5 европейских чемпионатов и игры еврокубков.
В настоящий момент в мире известно о более 180 000 случаев заражения коронавирусом. Погибло более 7000 человек.
Шалимов: перерыв в РПЛ тяжело скажется на форме игроков "Ахмата"
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, как его команда проведет паузу в чемпионате России из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Ахмат"
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