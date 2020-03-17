Шалимов: перерыв в РПЛ тяжело скажется на форме игроков "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, как его команда проведет паузу в чемпионате России из-за пандемии коронавируса.

Фото: ФК "Ахмат"