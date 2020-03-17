"Это решение властей. Все понимают, что ситуация очень серьёзная. Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было. Мы же говорим о жизни людей, болельщиков, футболистов. Никаких нареканий не было. Нашими футбольными клубами руководят умные люди, которые понимают сложившуюся ситуацию.
У нас есть два возможных варианта тренировочных процессов. Завтра соберёмся с командой, тренерским штабом. Будем решать, что делать в этой ситуации", — приводит слова Иванова "Чемпионат".
Сегодня стало известно о том, что все футбольные матчи проходящие под эгидой РФС приостановлены, в том числе игры российской Премьер-лиги.
В РПЛ не будут играть до десятого апреля.
На данный момент в чемпионате России сыграно 22 тура. С девятиочковым отрывом от второго месте лидирует "Зенит".
Президент "Урала" - об остановке матчей РПЛ: других вариантов просто не было
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал приостановку матчей РПЛ.
Фото: "СЭ"
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