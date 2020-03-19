"Конечно, это трудная ситуация, но не только для спортсменов, а для всех людей. Хорошо, что еще нет карантина, можно заниматься, бегать и ходить в тренажерный зал, а то с ума сойти можно было бы. Сейчас надо оставаться в хорошей форме, если расслабляться и месяц ничего не делать, то будет катастрофа.
Для "Сочи" в чемпионате России был хороший отрезок, мы одержали три победы, а сейчас остановились, для нас это плохо, но что поделать, это жизнь. Сейчас жаловаться из-за отсутствия футбола неправильно, сейчас у человечества другие проблемы, конечно, жалко, но что поделать", — цитирует Карапетяна Sport24.
Александр Карапетян присоединился к "Сочи" летом прошлого года на правах свободного агента, подписав контракт на один сезон.
В текущем розыгрыше РПЛ Карапетян провёл 17 матчей за "Сочи", в которых забил 2 мяча.
"Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.
В настоящий момент РПЛ приостановлена до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Карапетян: жаловаться из-за отсутствия футбола неправильно, сейчас у человечества другие проблемы
Форвард "Сочи" Александр Карапетян рассказал, чем он занимается во время паузы в РПЛ, связанной с распространением коронавируса.
Фото: Rusfootball.info
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