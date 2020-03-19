Карапетян: жаловаться из-за отсутствия футбола неправильно, сейчас у человечества другие проблемы

Форвард "Сочи" Александр Карапетян рассказал, чем он занимается во время паузы в РПЛ, связанной с распространением коронавируса.

Фото: Rusfootball.info