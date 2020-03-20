Шюррле показал, как поддерживает форму во время карантина (видео) Форвард "Спартака" Андре Шюррле в своем инстаграме опубликовал видео того, как он тренируется во время карантина.Напомним, из-за эпидемии коронавируса были приостановлены все европейские лиги, включая чемпионат России.29-летний немецкий футболист в начале недели вернулся в Москву из Германии и был отправлен на двухнедельный карантин. View this post on Instagram Mein Stabi Training morgens! 4 Runden davon! Easyyyy?? A post shared by Andre Sch?rrle (@andreschuerrle) on Mar 20, 2020 at 12:52am PDT Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:55 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Шюррле Спартак Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5