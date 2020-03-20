Шюррле показал, как поддерживает форму во время карантина (видео)

Форвард "Спартака" Андре Шюррле в своем инстаграме опубликовал видео того, как он тренируется во время карантина.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса были приостановлены все европейские лиги, включая чемпионат России.

29-летний немецкий футболист в начале недели вернулся в Москву из Германии и был отправлен на двухнедельный карантин.

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Mein Stabi Training morgens! 4 Runden davon! Easyyyy??

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Теги: Шюррле Спартак Коронавирус
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