"Трансфер в "Динамо" за 20 миллионов евро был для меня уже вторым с такой ценой. В 2017 году дортмундская "Боруссия" заплатила столько же "Фрайбургу". Такие цифры — просто шок! Это очень большие деньги. Но футбол сейчас — бизнес. Мне приятно, что "Динамо" осуществило покупку, потому что последний мой сезон в "Боруссии" был очень тяжелым", — сказал Филипп в эфире "Матч ТВ".
Максимилиан Филипп перешёл в московское "Динамо" летом прошлого года из "Боруссии" за 20 миллионов евро, подписав контракт до 2023-го года. Ранее 26-летний форвард выступал в Германии за "Фрайбург".
В нынешнем сезоне РПЛ Филипп записал на своё счёт 7 голов и одну результативную передачу в 17-ти матчах за "Динамо".
После 22-х туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.
Филипп: просто шок! "Динамо" и "Боруссия" заплатили за меня 20 миллионов евро
Немецкий форвард "Динамо" Максимилиан Филипп оценил стоимость своего трансфера из "Боруссии".
Фото: РИА Новости
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