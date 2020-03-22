ЦСКА опубликовал обращение Дзагоева к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом (видео)

"Дорогие болельщики, армейцы. Как и вы все, мы очень скучаем без футбола, но с пониманием относимся к данной ситуации. Здоровье — главнее всего.
Обращение Дзаги ? pic.twitter.com/PSzR0pyjYI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2020
В связи с этим нужно соблюдать все правила: чаще мыть руки, ограничить себя в посещении общественных мест, без рукопожатий, без поцелуев. Со всей серьёзностью, но не впадать в панику. Удачи!" — сказал Дзагоев в видеообращении.
В России по состоянию на 22 марта коронавирусом заразились более 300 человек. Сообщалось об одном летальном исходе.