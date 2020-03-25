- "Спартак" – самый большой клуб самой большой страны мира. И прийти сюда в 34 года – предмет гордости, - цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.
Напомним, 34-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, сменив на посту Олега Кононова. После 22-ух туров "Спартак" идёт на 8-м месте, набрав 28 очков.
В данный момент чемпионат России приостановлен из-за вспышки коронавируса до 10 апреля.
Тедеско: прийти в "Спартак" в 34 года – предмет гордости
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско гордится тем, что возглавил клуб.
Источник: РИА Новости
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