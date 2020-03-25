Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Певец начал задыхаться, из-за этого медики приняли решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщается, что сейчас состояние Лещенко остается стабильным.
Вчера, 24 марта, Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу из-за подозрения на коронавирус.
В декабре 2019 года Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского "Динамо".
По актуальным данным в мире более 450 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 20 000 человек.
В России зафиксировано 658 случаев заражения вирусом COVID-19.
Льва Лещенко перевели в реанимацию. Ранее его госпитализировали с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР и член консультативного совета "Динамо" Лев Лещенко переведён в реанимацию.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!