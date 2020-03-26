Нападающего поздравили не только в России, но и за границей. Так, тёплые слова в адрес футболиста сказали полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и хавбек "Монако" Сеск Фабрегас.
"Удивило, что были такие тёплые слова, будто мы много лет общаемся. Я с ними знаком, играл против них, но так близко не дружим.
Смог ли ответить всем подписчикам, как обещал? Я до сих пор отвечаю. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем", - цитирует Кокорина пресс-служба РПЛ.
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Кокорин: поздравления Погба и Фабрегаса удивили, будто мы много лет общаемся
Форвард "Сочи" Александр Кокорин признался, что был удивлён многочисленным поздравлениям с днём рождения.
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