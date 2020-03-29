Дмитрий Сенников: думаю, более реальный вариант, что результаты нынешнего чемпионата отменят, чем возобновят его в июле

Экс-защитник " Локомотива " Дмитрий Сенников в интервью Rusfootball.info поделился мыслями по поводу информации о возможном возобновлении чемпионата России в середине июля.

- Обычно в июле у нас начинается новый чемпионат, но в принципе, наверное, это реально - возобновить матчи в середине лета. Однако надо учитывать, что много непонятного здесь, поскольку многое тут еще зависит и от проведения еврокубковых матчей, - отметил Сенников в телефонной беседе с корреспондентом Rusfootball.info. - Отборочные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы ведь проходят в августе. Что-то даже в июле начинается. Какие там команды будут играть? Если они вообще будут играть. Мне кажется, здесь все от ситуации в мире зависит. Если в европейских странах не начнут свои чемпионаты, то еврокубковая история не возобновится. Но, конечно, мы можем для своего собственного успокоения доиграть чемпионат и выявить чемпиона. Но, мое мнение, здесь очень много непонятного. Мне кажется, что самый реальный здесь

вариант - результаты нынешнего чемпионата аннулировать и все. Думаю, что просто отменят.



- Скучно без футбола?



-Думаю, всем скучно. Видите же, что все чемпионат Белоруссии смотрят. Я тоже пару раз смотрел.



- Многие недовольны уровнем чемпионата Белоруссии.



- Ну, в отсутствие футбола вообще - хоть что-то.



- Правила по противодействию коронавирусу соблюдаете? Никуда не ездите?



- Конечно, не езжу. Сижу дома. Да и сейчас все закрыли: некуда ходить.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info