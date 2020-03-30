Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В нынешнем сезоне 20-летний Сулейманов провёл 20 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи.
Сейчас Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля из-за распространения коронавируса.
"Известия": "Спартак" заинтересован в покупке Шапи
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов попал в сферу интересов "Спартака".
Источник: ФК "Краснодар"
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