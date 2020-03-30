Ранее в СМИ появились слухи об интересе столичного клуба к форварду. "Известия" утверждали, что руководство москвичей обсуждает возможный трансфер игрока.
Видимо, слухи появились ещё и на фоне того, что сам Сулейманов отметил отличную атмосферу на "Открытие Арене" и признался, что не хотел бы говорить "никогда" в ответ на вопрос о возможном переходе в "Спартак" в будущем.
Ранее об интересе «Спартака» к Сулейманову сообщили «Известия», уточнив, что возможность трансфера обсуждается в клубе.
Сам игрок ранее хвалил атмосферу на стадионе «Спартака».
Источник
"Спорт-экспресс": "Спартак" не интересуется Сулеймановым
Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Спартак" не проявляет интерес к форварду "Краснодара" Магомеду-Шапи Сулейманову.
Фото - РИА "Новости"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!