- Могут ли Зелимхан Бакаев и Александр Головин играть вместе? В клубе — нет, потому что один в "Монако", другой в "Спартаке". Это исключено.
А в сборной они могут играть. Мы играли с Сан-Марино, и они вместе были на поле. Другое дело, что бывают игры, когда нам нужно четко понимать, смогут ли они играть вместе, какую пользу они принесут, что за соперник. Возможность такая есть, но есть много нюансов, которые нужно учитывать, - цитирует Черчесова youtube-канал сборной России.
23-летний Бакаев - воспитанник "Спартака". В сезоне 2018/19 Зелимхан выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", где в 25 матчах чемпионата России забил восемь голов и помог команде попасть в квалификацию Лиги Европы. Нынешний сезон Бакаев проводит в "Спартаке". В 20 матчах РПЛ он забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.
23-летний Головин перешёл в "Монако" в 2018 году из ЦСКА за 30 млн евро. В текущем сезоне на счету россиянина 25 матчей в Лиге 1, три гола и четыре голевых передачи.
Черчесов: Бакаев и Головин могут играть в сборной вместе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, могут ли Зелимхан Бакаев и Александр Головин играть на поле вместе.
Источник: getty images
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