Евсеев назвал "Уфу" одним из лучших клубов страны

View this post on Instagram

Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы». Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно. 31 марта 2019 мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая 0:2. Главное верить в себя и в своих игроков, в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда все получится! А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью - 2:2, 1:1 и 0:0. С шестикратными чемпионами России «Уфа» в последний год на равных! #спорт #фкуфа #нашалигачемпионов #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #евсеев