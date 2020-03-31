Евсеев назвал "Уфу" одним из лучших клубов страны

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Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы». Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно. 31 марта 2019 мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая 0:2. Главное верить в себя и в своих игроков, в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда все получится! А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью - 2:2, 1:1 и 0:0. С шестикратными чемпионами России «Уфа» в последний год на равных! #спорт #фкуфа #нашалигачемпионов #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #евсеев
Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера "Уфы". Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно.
31 марта 2019 мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая 0:2. Главное верить в себя и в своих игроков, в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда все получится!
А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью - 2:2, 1:1 и 0:0.
С шестикратными чемпионами России "Уфа" в последний год на равных, - написал Евсеев в инстаграме.
44-летний Евсеев за годы тренерской карьеры возглавлял "Текстильщик", "Амкар" и "СКА-Хабаровск".
В нынешнем сезоне под руководством специалиста "Уфа" занимает девятую строчку с 27 очками.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом в стране. Башкирская команда предоставила своим игрокам выходной до начала мая.
На данный момент в России зафиксировано свыше 2000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.