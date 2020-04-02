- Будем ли мы вариться в собственном соку? Возможно. Но сейчас хватает футболистов, которые дают тренеру результат здесь и сейчас и перекрывают дорогу молодежи. Нет, наверное, лучше рискнуть и сделать ставку на юношей. Я за то, чтобы появились новые команды в РПЛ, где будут вырастать Соболевы, Бакаевы. Вот чего я жду! В каком-то смысле произойдет очищение нашего футбола, - цитирует Орлова "СЭ".
Карантин в России связан с распространением коронавируса. За последний день на территории Российской Федерации коронавирусной инфекцией заболел 771 человек. Всего в стране выявлено 3548 случаев инфицирования. 235 человек выздоровело, 30 умерло.
Тинькофф Российская Премьер-Лига изначально была приостановлена до 10 апреля. Но затем руководство РФС заявило, что возобновление футбольного сезона в России возможно не раньше конца мая нынешнего года.
Орлов - о карантине: в каком-то смысле произойдет очищение нашего футбола
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации с российским футболом после карантина.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!