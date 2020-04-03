- "Сочи" за то, чтобы доиграть восемь оставшихся туров тогда, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Крайне желательно, чтобы матчи прошли со зрителями, - цитирует Рубашко "СЭ".
Напомним, чемпионат России был приостановлен до 31 мая из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.
Гендиректор "Сочи": клуб выступает за продолжение чемпионата
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал позицию клуба по возобновлению чемпионата.
Фото: ФК "Сочи"
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