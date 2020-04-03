- Нет, я не завел TikTok. Я не знаю, автоматически хромосома не добавится, если мы челлендж в TikTok запустим? Я даже ни разу не заходил, не понимаю, как это выглядит, как это работает.
Я знаю, что можно видео на песни накладывать, но это не мое, - рассказал футболист в инстаграме Нобеля Арустамяна.
Напомним, 30-летний Смолов выступает за "Сельту" на правах полугодичной аренды из "Локомотива". В шести матчах за клуб он забил гол.
Ранее Смолов заявил, что клуб не отпускает его в Москву из-за пандемии коронавируса. Также футболист назвал рэпера Pharaoh "Месси рэпа".
"Автоматически хромосома не добавится, если мы челлендж в TikTok запустим?". Смолов - о Tik Tok
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов высказался о приложении Tik Tok.
Фото: ФК "Сельта"
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