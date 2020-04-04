Арустамян: Шюррле не довольны в "Спартаке". Он играет плохо

Футбольный комментатор Нобель Арустмаян порассуждал о перспективах Андре Шюррле в московском "Спартаке".
Фото: Global Look Press
"Мне кажется, "Спартак" точно не продлит Шюррле. Тут точно можно сказать, что красно-белые им недовольны. Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агент ищут какие-то варианты в Германии. Я читал, что Шюррле — специфический по характеру человек. Например, он вегетарианец. Это нормально, ничего не имею против, просто для футболиста странно. Он даже говорил, что планирует завершить карьеру летом. То есть он не планирует долго играть в футбол", — заявил Арустамян в эфире телеканала "Матч ТВ".

Шюррле недавно улетел в Германию, как и многие другие легионеры "Спартака", на время действия ограничения из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Андре Шюррле находится в "Спартаке" в аренде до конца текущего сезона. 29-летний футболист принадлежит "Боруссии" из Дортмунда. По окончании арендного соглашения "красно-белые" имеют право выкупить трансфер Шюррле.

В сезоне 2019/2020 Шюррле забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачах в 18-ти матчах за "Спартак".

В настоящее время сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.


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