Полузащитник "Локо": скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, и зарплата снизится на 40 %

Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов рассказал, что в клубе планируют снизить зарплату на 40%.
Фото: ФК "Локомотив"
"Окончательно решение пока не принято. Но, скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, и зарплата снизится на 40 процентов. Но переговоры еще не завершены. Так что не верьте слухам в интернете.

У всех разные ситуации. У кого-то заканчиваются контракты. У меня, как у молодого игрока, зарплата не такая высокая, поэтому мне ее урезать, скорее всего, не будут. Но если клуб все же решит и меня лишить части денег, приму ситуацию как данность, если за это проголосует большинство.

Сейчас делаю ремонт в квартире. Практически все деньги трачу на это. 40 процентов — небольшая часть ремонта. И все же эта сумма мне бы помогла", — приводит слова Куликова "Матч ТВ".

Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.

Во многих клубах РПЛ, в том числе в "Спартаке", "Зените" и ЦСКА футболисты пошли на снижение заработных плат в период простоя. Ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" не может договориться с футболистами о снижении зарплат.

"Железнодорожники" после 22-х туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.

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Теги: Куликов Локомотив Коронавирус
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