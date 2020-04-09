Павлюченко - о переезде в Европу Чалова: у него есть агент, а в ЦСКА есть Гинер

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко поделился мнением о том, почему форвард ЦСКА Фёдор Чалов не уехал в европейский клуб.
Фото: Rusfootball.info
- У Чалова есть агент, а в ЦСКА есть Гинер. Может, не сошлись в цене, кого-то что-то не устроило. Я играл в Англии и ехал туда с каким-то страхом, там все другое, но я понял, что чемпионат Англии — лучший в мире. Это то, ради чего хочется играть. Кто не попал в Европу, большого футбола не увидит, - рассказал Павлюченко в интервью "Чемпионату".

Летом 2019 года сообщалось, что предложение о покупке Чалова сделал английский "Кристал Пэлас".

В нынешнем сезоне Чалов провёл 22 матча в чемпионате России забил пять голов и отдал пять голевых передач.


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Теги: ЦСКА Чалов Павлюченко
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