- Если матчи будут проходить без болельщиков, то это так себе история. Мы же играем для людей. Встречи на пустом стадионе по атмосфере напоминают товарищеские игры.
С другой стороны, если не доигрывать, то как тогда распределять места по итогам сезона. Обнулять чемпионат? Тоже не очень понятно, почему это надо делать, — цитирует защитника Sportbox.
Николай Рассказов выступает за основную команду красно-белых с 2017 года. В составе "Спартака" защитник провел в РПЛ 28 матчей и забил 1 гол. После 22-х туров москвичи находятся на 8-м месте таблицы, имея в активе 28 очков.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире подходит к отметке в 1,5 млн человек. В России 11 917 заражений (1786 человек за последние сутки), 795 человек выздоровело, 94 умерло.
Рассказов: матчи без болельщиков - так себе история
Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов поделился мнением о паузе РПЛ, вызванной пандемией коронавируса.
Фото: Sportbox
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