- Мы же понимаем, что творится в мире, насколько сейчас непросто нашему боссу. Обсудили ситуацию с ребятами. Не буду раскрывать деталей разговора, но все вопросы решили быстро и без споров. Понятно, что для любого человека снижение его заработной платы — неприятно. В итоге все потеряют существенные суммы. Но по факту, у ребят, у которых большие контракты, жизнь не сильно изменится.
Что касается моих потерь… Подписывал контракт еще три года назад, когда играл за "Спартак-2". Поэтому у меня он "самый бедный", если сравнивать с партнерами, которые играют в основе. Но в принципе для среднестатистического россиянина мои 40 процентов — тоже хорошая сумма, — цитирует защитника Sportbox.
Наряду со "Спартаком", о сокращении зарплат ранее заявили "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа" и "Рубин".
Николай Рассказов выступает за основную команду красно-белых с 2017 года. В составе "Спартака" защитник провел в РПЛ 28 матчей и забил 1 гол. После 22-х туров москвичи находятся на 8-м месте таблицы, имея в активе 28 очков.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире подходит к отметке в 1,5 млн человек. В России 11 917 заражений (1786 человек за последние сутки), 795 человек выздоровело, 94 умерло.
Рассказов о сокращении зарплат: подписывал контракт еще три года назад, поэтому оклад у меня "самый бедный"
Защитник "Спартака" Николай Рассказов прокомментировал снижение зарплат в московском клубе из-за паузы в РПЛ.
Фото: Spartakworld.ru
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