- Все в "Динамо" знают, как мы играем и за что бьемся. Я здесь для того, чтобы что-то выиграть, чемпионат или кубок. И попасть в еврокубки — мне нужны Лига чемпионов или Лига Европы. Уверен, у нас достаточно перспективная для этого команда.
Да, "Динамо" при деньгах, но как и любому клубу, любой организации распоряжаться ими нужно с умом. В немецкие команды тоже приходят крупные спонсоры, а потом они проигрывают соперникам из третьей-четвертой лиги. Или взгляните на "Лейпциг".
Пример если и брать, то с лучших. Думаю, в России с этим есть проблема. Вашим клубам следует оглядываться на тот же немецкий опыт. Когда мы говорим "немец", имеем в виду пунктуального, учтивого, аккуратного человека, — приводит слова Филиппа Sport24.
Нападающий Максимилиан Филипп перешел в "Динамо" из дортмундской "Боруссии". Контракт был подписан на 4 года. В составе столичного клуба немец забил 7 голов. Также немец выступал за "Фрайбург", в составе которого стал чемпионом второй Бундеслиги, и "Энерги".
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. На данный момент в стране известно о 18 328 случаях заражения коронавирусом (2 558 за последние сутки), 1 470 вылечились и 148 человек умерло.
Филипп: пример если и брать, то с лучших. Думаю, в России с этим есть проблема
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп поделился целями и задачами московского клуба, а также выразил мнение, что российским командам нужно брать пример с немецких чемпионатов.
Фото: Чемпионат
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