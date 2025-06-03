- Всё зависит от предложения. Не исключал бы, например, уход Сперцяна и уже по ходу сезона - в августе, за неделю до закрытия трансферного окна. Сейчас будет клубный чемпионат мира, поэтому мы должны быть готовы к тому, что клубы, которые интересуются Эдо, не будут работать очень быстро, - передаёт слова Мусаева Sports.ru.
24-летний воспитанник клубной академии "Краснодара" атакующий полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян в прошедшем сезоне-2024/2025 провёл за чёрно-зелёных 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил 7 результативных передач. Ранее появлялась информация, что в предыдущие трансферные окна Сперцян получал предложения от зарубежных клубов, однако остался, чтобы помочь своей команде выиграть чемпионство в сезоне-2024/2025.
24 мая "Краснодар" в 30 туре РПЛ благодаря домашней победе над московским "Динамо" (3:0) с заключительным голом Сперцяна с пенальти выиграл золотые медали чемпионата России.
Мурад Мусаев объяснил, почему возможный трансфер Сперцяна из "Краснодара" может произойти в августе
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о возможном трансфере в один из европейских клубов капитана и атакующего хавбека "быков" Эдуарда Сперцяна.
Фото: РПЛ