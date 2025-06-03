- ЦСКА - лучшая команда второй части сезона? По мне - да. Какую оценку бы поставил команде за сезон? Пятёрку. Работу Николича тоже оценю на пять, - передаёт слова Бабаева "Матч ТВ".
Московский ЦСКА завершил сезон-2024/2025 на третьей строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 59 очков в 30 матчах, при этом красно-синие завоевали Кубок России, в Суперфинале одолев в серии пенальти "Ростов" (0:0, пен. 4:3). С начала сезона командой руководил сербский главный тренер Марко Николич.
Бабаев оценил работу Николича в ЦСКА в прошедшем сезоне
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об игре красно-синих и работе сербского главного тренера Марко Николича в сезоне-2024/2025.
Фото: ПФК ЦСКА