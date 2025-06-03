- Илья - очень хороший вратарь. Мы с ним разговаривали, я понимаю его решение уйти. Он не молодой мальчик, которому 18-19 лет. Время идёт, ему нужно играть. Это его личное решение. Естественно, он считает, что в "Спартаке" здоровая конкуренция, а у нас здоровой конкуренции нет. Моё мнение - это неправильно. Игорь Владимирович - номер один. Естественно, в воротах играет тот, кто лучший. Всё это время Игорь не дал усомниться в своём профессионализме и высоком классе, - передаёт слова Крамаренко "Матч ТВ".
28-летний воспитанник клубной академии ЦСКА голкипер Илья Помазун в феврале 2025 года перешёл в московский "Спартак", до этого по ходу своей карьеры он провёл несколько сезонов в аренде в екатеринбургском "Урале". В одном из интервью после своего трансфера Помазун привёл в качестве разницы между ЦСКА и "Спартаком" наличие конкуренции среди вратарей в составе красно-белых, в то время как в ЦСКА, по его словам, место в составе было гарантировано Игорю Акинфееву независимо от текущего состояния остальных голкиперов клуба.
В составе "Спартака" Помазун сыграл 3 матча с 2 пропущенными голами, 2 игры вратарь завершил "всухую".
Тренер вратарей ЦСКА прокомментировал слова Помазуна об отсутствии в клубе здоровой конкуренции с Акинфеевым
Тренер голкиперов ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о словах перешедшего в "Спартак" Ильи Помазуна об искусственном отсутствии конкуренции среди вратарей красно-синих.
Фото: РФС