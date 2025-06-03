- У нас несколько предложений по Джаваду, но я не хотел бы вникать в детали. Мы заинтересованы в сохранении игрока в нашей команде. Нам надо усиливать игру, поэтому мы заинтересованы в сохранении любого игрока основного состава. Но мы понимаем, что для карьерного роста отдельных игроков нужны другие клубы. Нет смысла оставлять игрока, который хочет расти и получать зарплату больше. Но в этой ситуации должны быть соблюдены интересы клуба, - передаёт слова Гаджиева "Чемпионат".
21-летний иранский атакующий полузащитник Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай (он же Джавад) перешёл в махачкалинское "Динамо" из иранского "Сепахана" в августе 2024 года. На счету футболиста 29 матчей за дагестанский клуб во всех турнирах, 3 забитых гола и 5 результативных передач. Оценочная трансферная стоимость Джавада по данным портала Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.
В махачкалинском "Динамо" рассказали о планах по Хоссейннеджадмахаленколаю
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о дальнейших планах клуба по иранскому атакующему хавбеку Джаваду.
Фото: ФК "Амкар"