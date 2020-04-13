"Тёмные времена. Берегите своих". Милевский - о коронавирусе Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский высказался о ситуации с коронавирусом в мире. View this post on Instagram Temnie vremena????beregite svoih!!!! A post shared by timi1010 (@timi1010) on Apr 13, 2020 at 5:41am PDT Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный из европейских. который не был прерван из-за пандемии коронавируса. В нынешнем сезоне 35-летний Милевский забил два гола в четырёх матчах чемпионата Белоруссии. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 18:45 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Динамо Брест Милевский Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5