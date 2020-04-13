— Придумал её не я. Была ситуация, что мы общались с журналисткой, и на её вопрос "Почему решился ударить?" я ответил, что всегда стараюсь бить. Без ударов не будет голов, — цитирует Кержакова "Чемпионат".
37-летний Кержаков за годы карьеры выступал за "Зенит", "Севилью", "Динамо" и "Цюрих". В составе питерского клуба он стал трёхкратным чемпионом России, также выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.
В Испании футболист выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.
Кержаков рассказал о происхождении фразы "бил, бью и буду бить"
Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал историю фразы "бил, бью и буду бить", которая стала слоганом его карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
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