- Если клуб сокращает зарплаты, то зачем держать эту информацию в секрете? Но это право клуба. А что до сокращения зарплат, то есть бюджетные и не бюджетные клубы, кризис у всех. Нам предложили сократить зарплату на 40%, и мы согласились, ведь у нас бюджетные деньги. Те деньги, которые мы не получим, пойдут на больницы, зарплаты врачам. Мы недополучим деньги, но зато они получат больше – это во благо России, — сказал футболист в эфире России 24.
Официально: в "Крыльях Советов" пошли на снижение заработной платы
Дмитрий Комбаров перешел в самарский клуб летом 2019 года на правах свободного агента. В футболке "Крыльев" игрок вышел на поле в 16 матчах РПЛ текущего сезона. Прошлой командой защитника является московский "Спартак".
В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. В России 18 328 заражений, 1 470 человек выздоровело, 148 умерло.
"Те деньги, которые мы не получим, пойдут на больницы, зарплаты врачам". Дмитрий Комбаров о сокращении зарплат
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров прокомментировал снижение зарплат футболистов в клубе из-за паузы в РПЛ.
Фото: Sportbox
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