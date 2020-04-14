В топ-6 кинолент форварда вошли "Голая Правда", "Мстители", "Властелин Колец", "Игры Разумов" и "P.S. Я люблю тебя".
— Это выбор настоящего народного героя, голливудские коммерческие фильмы, посвященные победе добра над злом — броские, яркие, полные пафоса. Они разные по жанру, что говорит о широком вкусе. Все эти фильмы рассчитаны на большую аудиторию, никто же не обязан иметь сложный и изысканный вкус в области, которая не является его профессиональной, — цитирует Долина "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провёл 21 матч в Тинькофф Российской Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал девять голевых передач. "Зенит" после 22-ух туров идёт на первом месте турнирной таблицы.
Напомним, ранее стало известно о том, что агент Жорже Мендеш предложил услуги форварда итальянскому "Лацио". Позже генеральный директор "Зенита" Александра Медведев опроверг информацию об уходе Дзюбы, у которого летом заканчивается контракт с клубом.
Кинокритик Долин оценил подборку фильмов от Дзюбы
Кинокритик Антон Долин дал комментарий по подборке фильмов от нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: Матч ТВ
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