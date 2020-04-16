Глушаков: попробовал гладить - вроде неплохо получается (видео)

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Шел какой-то день карантина... ?На самоизоляции открываешь для себя много нового. Никогда бы не подумал, что буду много гладить, а тут попробовал - и вроде неплохо получается. Особенно под шансон ?. Если есть какие-то практические советы, как улучшить утюжный скилл - буду рад ?.#карантин #уборка #сидимдома #глушаков #кричевский #самоизоляция #футбол #адидас #тренировка #дома #новости#глажка #женщины #улыбайтесь
"Глуш, я недалеко! У меня накопилось белья чистого, наглаженного, заедешь?! Все меры дезинфекции выполняем", — написал в комментариях голкипер "Спартака" Артём Ребров.
Напомним, что с 2013-го по 2019-й год Глушаков выступал за московский "Спартак".
Летом прошлого года футболист присоединился на правах свободного агента к грозненскому "Ахмату", подписав контракт на один сезон.
В РПЛ 2019/2020 на счету Глушаков 2 гола в 17-ти матчах за "Ахмат". Его команда после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, который на данный момент приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.