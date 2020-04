Глушаков: попробовал гладить - вроде неплохо получается (видео)

View this post on Instagram

Шел какой-то день карантина... ?На самоизоляции открываешь для себя много нового. Никогда бы не подумал, что буду много гладить, а тут попробовал - и вроде неплохо получается. Особенно под шансон ?. Если есть какие-то практические советы, как улучшить утюжный скилл - буду рад ?.#карантин #уборка #сидимдома #глушаков #кричевский #самоизоляция #футбол #адидас #тренировка #дома #новости#глажка #женщины #улыбайтесь