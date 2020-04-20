22-летний футболист скончался сегодня во время пробежки около дома.
— У Кеши были проблемы со здоровьем, он лечился. Проходил специальный курс, за этим внимательно наблюдали. Но в свое время дали разрешение продолжать. Он вылечился, повторюсь, за ним внимательно смотрели. Все допуски были, проблем не находили. Когда я работал, проблем не было, доктор внимательно следил. Запрет на тренировки ему никто не выписывал. Видимо, пропил курс таблеток.
Может, и должен был продолжать, я не знаю. Это к докторам. В наше время он в "молодежке" играл, уходил в "Текстильщик" из Иваново, потом вернулся. Мы знали, что были проблемы, но он следил за собой. Обследование два раза в год — постоянно на контроле, — рассказал Клюев в интервью "СЭ".
"Локомотив", фарм-клубом которого является "Казанка", заявил о поддержке семьи Самохвалова. У него остались жена и дочь.
Экс-тренер "Казанки": у Самохвалова были проблемы со здоровьем
Бывший главный тренер "Казанки" Денис Клюев рассказал о проблемах со здоровьем у защитника Иннокентия Самохвалова.
Источник: ФК "Локомотив"
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