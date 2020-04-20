Экс-тренер "Казанки": у Самохвалова были проблемы со здоровьем

Бывший главный тренер "Казанки" Денис Клюев рассказал о проблемах со здоровьем у защитника Иннокентия Самохвалова.

Источник: ФК "Локомотив"