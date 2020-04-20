Селюк: если бы не карантин, "Спартак" бы вошёл в шестёрку и играл бы в еврокубках

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался мнением о выступлениях "Спартака" в нынешнем сезоне.
— Цорн только что пришёл. Пришёл в клуб Доменико Тедеско — это уже хорошо. Не знаю, заслуга ли это Цорна. В Англию приходят разные тренерские школы, много иностранцев. Россия же закрылась, любого иностранца прессуют со всех сторон.

Возьмите иностранцев для молодёжи хотя бы. Сейчас о Цорне судить сложно, но "Спартак" улучшил игру — это факт. Уверен, если бы не карантин, "Спартак" бы вошёл в шестёрку и играл бы в еврокубках. Плохой матч с "Оренбургом"? Видимо, уже вирус летал, — цитирует Селюка "Чемпионат".

34-летний Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. В нынешнем сезоне "Спартак" идёт на восьмом месте с 28 очками после 22 туров чемпионата России.

Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Спартак Селюк Цорн Федун Коронавирус
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