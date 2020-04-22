— Будет ли Кокорин играть в "Зените"? Конечно, мне бы очень хотелось этого. Сейчас у него арендное соглашение с "Сочи", и как ситуация дальше будет обстоять, пока не могу сказать.
Саша хочет играть в нашей команде и я как тренер говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб.
Здесь уже дело за руководством и Сашей — насколько придут к общему знаменателю и получится договориться, — рассказал Семак в эфире инстаграма "Детского хосписа".
44-летний Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года, став в первый сезон с клубом чемпионом России.
29-летний Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. В январе футболист сначала отказывался переходить в сочинский клуб на правах аренды, за что был переведен в "Зенит-2". Сам игрок ждал, что клуб сначала договориться с ним о новом контракте, который истекает летом 2020 года, а потом он отправиться в аренду. Но всё же Кокорин в последний момент оказался в "Сочи".
Семак: Кокорин в "Зените"? Он хочет играть за нас. Здесь дело за руководством и Сашей
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о ситуации с форвардом Александром Кокориным.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!