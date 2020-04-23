Селюк: смерть Самохвалова на совести Кикнадзе

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на слова гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе
Фото: Советский Спорт
"Позор Селюку, позор Талалаеву". Гендиректор "Локомотива" - об обсуждениях смерти Самохвалова

"Я реально удивлён реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии.

Однозначно, для врача это тюрьма, для Кикнадзе – или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах. Надо говорить не "Позор Селюку", а наоборот – "Спасибо, что вы подняли эту проблему".

Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придётся до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине", — цитирует Селюка "Чемпионат".

Напомним, что футболист фарм-клуба "Локомотива" "Казанки" Иннокентий Самохвалов умер в понедельник, 20 апреля. Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. У Самохвалова остались жена и сын.

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Теги: Селюк Кикнадзе Самохвалов Локомотив
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