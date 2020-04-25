Лавров: одному европейскому клубу запретили принять помощь из России для борьбы с коронавирусом

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что одному европейскому клубу запретили принимать гуманитарную помощь из России.

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"Я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идет речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в Российской Федерации, к одному фонду. Не буду называть его название. Это неправительственный фонд, занимающийся благотворительностью. И во время пандемии он наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу.Клуб с мировым именем написал письмо в этот фонд, попросив рассмотреть возможность предоставления средств для борьбы с инфекцией. И когда он получил позитивный ответ от нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал еще одно письмо, где прямо заявил: "Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается. Нам не разрешили этого сделать", — сказал Лавров в эфире "Первого канала".Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственная страна Европы, где продолжают играть - Белоруссия.По актуальным данным в нашей стране выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом. 681 человек погиб.Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 2 840 000 человек. 199 272 человека скончалось.