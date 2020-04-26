- Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались — фигнёй страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против — красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться?
Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать. Чувствовался какой-то негатив у Карпина к нему. Но я особо в это не лез. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже, — приводит слова Козлова Чемпионат.
27-летний Александр Козлов — воспитанник "Спартака". Он выступал за красно-белых с 2010 по 2016. Сейчас нападающий выступает в Армении за ереванский "Арарат". Также Козлов успел поиграть за "Химки", "Факел", "Тосно".
31-летний Артем Дзюба - также воспитанник "Спартака". Он выступал за москвичей с 2006 по 2015. Летом 2015 года на правах свободного агента присоединился к "Зениту", с которым выиграл чемпионат России в сезоне 2018/19. За 167 матчей в составе питерского клуба нападающий забил 73 гола и отдал 51 ассист.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.
Экс-игрок "Спартака" Козлов: иностранные игроки на тренировках фигнёй страдали. Было видно, что Дзюбе обидно
Экс-форвард московского "Спартака" Александр Козлов рассказал, что легионеры красно-белых не выкладывались на тренировках.
Фото: Football24
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